Barrow attaccante Bologna: “Con il Napoli dobbiamo essere equilibrati”

L’attaccante del Bologna Barrow, avversario del Napoli giovedì al Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport.

“L’obiettivo? Stare nella parte sinistra della classifica. Cosa ci manca? Il mister lo dice sempre: i piccoli errori fanno la differenza. Se non ne commettiamo più, se miglioriamo tutte queste piccole cose, facciamo quel salto di qualità.

Napoli? Come dice il mister: dobbiamo essere equilibrati. Abbiamo tanti alti e bassi. Abbiamo perso quattro punti pesanti contro il Genoa e l’Udinese. Sapevamo che erano partite alla nostra portata. Me ce la giochiamo. Osimhen è molto amico di Kingsley. Quando ci troviamo in campo scherziamo, parliamo. È una persona brava, tranquilla”.

