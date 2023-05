Barrow, l’agente: “Ho parlato con Giuntoli l’anno scorso…”

A Radio Crc è intervenuto Luigi Sorrentino, procuratore di Musa Barrow.

“E’ sempre bello giocare contro una squadra forte come il Napoli e sarà un piacere per Musa Barrow essere in campo, se l’allenatore deciderà di farlo giocare. Spesso gioca da ala sinistra più che da attaccante esterno perché gli viene richiesto di rientrare e di essere più presente sulla fascia. Così diventa più difficile segnare, ma anche in questa posizione si può togliere delle soddisfazioni.

Il ragazzo a Bologna sta bene, è in una grande società e in una grande città. Per la carriera di un calciatore, se non hai l’ambizione di arrivare in un top club vuol dire che sei un mediocre quindi anche Musa Barrow deve fare un ulteriore step. Pur trovandosi bene a Bologna, si può avere l’ambizione di giocare ad un livello superiore.

Ho parlato con Giuntoli l’anno scorso una sola volta, è stato un pensiero che gli ho messo io in testa più che altro. Ma poi c’è stata l’esplosione di Kvaratskhelia per cui non si è fatto più nulla. Musa Barrow quando l’ho preso faceva la mezzala per cui ormai mi sono abituato a vederlo ovunque.

Quest’inverno il Galatasaray voleva in prestito Barrow per 5 mesi, ma non era questo il nostro obiettivo. Se fosse stato un discorso di acquisto definitivo ci potevamo pensare, ma così non c’erano i presupposti”.

