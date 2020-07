Bartomeu: “Champions? Il Barcellona è sempre favorito. Messi rinnoverà”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, si è concesso in una lunga intervista al Mundo Deportivo parlando anche del Napoli.

“La nostra squadra è sempre favorita in qualsiasi competizione giochi. Sarà così anche in Champions, soprattutto vedendo lo spirito vincente dei nostri giocatori. È il momento giusto per tornare a dare un’altra dimostrazione di talento e ambizione. Negli ultimi giorni è stata fatta autocritica interna, credo che abbia aiutato per rinnovare le energie per questa Champions dal formato unico. Sono contento dell’autocritica fatta da giocatori e tecnici.

Lautaro? Abbiamo avuto contatti con i nerazzurri, ma per adesso è tutto fermo. È un obiettivo prioritario? Ora la concentrazione della parte sportiva è sulla Champions e sulla partita contro il Napoli.

Per quanto riguarda Messi, ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui, non ho nessun dubbio sul fatto che rinnoverà. Non abbiamo mai lasciato da solo Messi, pianifichiamo ogni stagione cercando di allestire una squadra competitiva, con talento e idee chiare, attorno al miglior calciatore della storia.

Setien? Abbiamo un contratto anche per l’anno prossimo. Ho fiducia in lui e nello staff. ho fiducia in lui e nel suo staff. È un allenatore esperto e il fatto che faccia autocritica conferma quello che penso di lui, che può vincere la Champions e portare avanti la prossima stagione. L’allenatore e i giocatori devono parlarsi e lo hanno fatto. Non abbiamo vinto la Liga, e sarebbe stato spettacolare fare 9 su 12 dopo un 8 su 11 che è già un record, ma bisogna guardare avanti. C’è stato un avversario, il Real, che ci ha battuto, ma è vero anche che la gestione del Var non è stata la più adeguata in questa parte finale di campionato e il miglior campionato del mondo merita un Var alla sua altezza”.

