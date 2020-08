Bartomeu: “Non condivido le dichiarazioni di De Laurentiis. La situazione in Catalogna sta migliorando”

Il numero uno del club catalano, Josep Bartomeu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BeIn Sport. Queste le sue parole.

“Le sensazioni sono positive. I giocatori si allenano con grande entusiasmo. Con la pressione che hanno per ogni partita, ma quest’anno sarà speciale. Abbiamo grandi speranze per la Champions League, molte speranze. Siamo preparati per questo.

Formato? Il formato che mi piace è quello tradizionale, ma la pandemia ha cambiato i piani della UEFA. Abbiamo organizzato il miglior formato possibile per adattarci.

Sede della partita? Sarebbe stato molto strano non giocarci al Camp Nou. La situazione in Catalogna sta migliorando e viviamo una vita normale. I nostri giocatori, a casa.

Dichiarazioni De Laurentiis? Non le condivido. È nostra responsabilità ripristinare le cose normali. Un messaggio corretto è quello della UEFA, per cercare di raggiungere la massima normalità. Speriamo di raggiungere la fase finale a Lisbona.

Caso Arthur risolto? No. È un problema interno, di club, che viene portato con discrezione. Ma ho già detto che il fatto che Arthur non sia tornato dalle vacanze non ci è piaciuto affatto e pensiamo che non sia buono per i suoi compagni di squadra perché la squadra ha fatto. Non era giustificabile ed è per questo che è stato aperto un dossier”.

