Barzaghi: “Ritengo che la principale antagonista dell’Inter sarà il Napoli”

Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, vicino alle vicende di casa Inter, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal.

“L’inter sta abbastanza bene, però le nazionali sono sempre una grandissima incognita. Sanchez ad esempio rientrerà solo stasera a Milano e dovrà fare dei tamponi di controllo, Lautaro dovrebbe rientrare nel tardo pomeriggio. Le pause delle nazionali in questa fase della stagione mi sembrano folli.

Personalmente ritengo che la principale antagonista dell’Inter sarà il Napoli. Recuperando tutti i big gli azzurri faranno molto bene. Come i nerazzurri hanno recuperato 7 punti lo stesso Napoli può ribaltare nuovamente la classifica. Importante che la sfida si giochi a Napoli.

Credo che il cardine dell’Inter sia Calhanoglu. Dal derby di andata ha capito cosa gli chiede Inzaghi, proprio da quella partita in cui ha capito che deve fare la mezz’ala invece che il trequartista l’Inter ha cambiato passo facendo un gran bel gioco. Non è un caso che in questo inizio anno in cui è stato in leggera difficoltà l’Inter ha avuto qualche difficoltà in più. Ovviamente Brozovic e Barella sono due top del campionato”

