Bašić: l’uomo giusto per sfruttare la velocità di Osimhen

Tra i tanti nomi accostati al Napoli in ottica calciomercato c’è anche quello del croato del Bordeaux Toma Bašić.

Informazioni di base. Toma Bašić è nato a Zagabria in Croazia il 25 novembre 1996, è alto 190 cm per circa 74 Kg di peso. Assistito dall’agenzia Soccer 11 (la stessa del difensore del Napoli Rrahmani) Bašić è attualmente un calciatore dei francesi del Bordeaux, che per il suo cartellino hanno pagato circa 4 milioni di euro ai croati dell’Hajduk Spalato. Il contratto con il Bordeaux scade nel giugno del 2022.

Carriera. Cresciuto nelle giovanili dei croati del Dubrava prima e del NK Zagabria poi, fa il suo esordio nel calcio professionistico nel 2014 con il Rudes nella Serie B della Croazia (25 presenze e 2 gol). Nel 2015 passa poi all’Hajduk Spalato dove in totale colleziona 60 presenze con 9 gol e 12 assist. Nel 2018 passa ai francesi del Bordeaux dove attira l’attenzione degli osservatori internazionali con 7 gol e 4 assist in 72 partite. Con la nazionale croata ha collezionato però appena 2 presenze per un totale di 35 minuti e non è stato convocato per gli Europei. Non ha vinto ancora nessun trofeo.

Caratteristiche tecniche – Visto in TV. Sinistro naturale ma efficace anche nelle giocate con il destro, Bašić è un centrocampista centrale di grande personalità con una tecnica individuale di buona qualità che lo aiuta a giocare anche alle spalle della punta. Visione di gioco, tanta fisicità e travolgente in progressione palla al piede Bašić ha un lancio lungo preciso e ha sempre la giocata giusta per lanciare negli spazi i propri attaccanti. Potrebbe essere il centrocampista ideale per sfruttare al meglio le qualità di Osimhen. All’occorrenza può adattarsi al ruolo di mezzala e giocare nel centrocampo a due.

Bašić perché sì.

La giovane età, sta per entrare nel periodo di maturità calcistica;

gli ampi margini di miglioramento;

ha la stessa valenza fisica di Bakayoko ma ha una maggiore velocità e una migliore visione di gioco;

la capacità di verticalizzare velocemente il gioco;

è fisicamente integro;

può liberarsi a parametro zero dal prossimo 1 febbraio il che potrebbe spingere il Bordeaux a non avere grosse pretese sul costo del cartellino (con meno di 10 milioni di euro si potrebbe anche chiudere la trattativa);

l’ingaggio che rientra nei parametri del Napoli (circa 2 milioni di euro lordi l’anno).

Bašić perché no.

La poca esperienza in campo internazionale;

il CT della Croazia Dàlic non lo ha ritenuto ancora pronto per giocare nel centrocampo della nazionale preferendogli il 32enne Badelj;

come accade spesso ai calciatori dell’est gli manca ancora la migliore continuità di rendimento;

a volte si innamora troppo della palla e va disciplinato dal punto di vista tattico soprattutto in fase difensiva (anche se questi due piccoli difetti possono migliorare giocando in un club italiano).

