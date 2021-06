Basic, parla l’ex azzurro Radosevic: “Ho giocato con lui e lo conosco: a Napoli può esaltarsi”

Josip Radosevic, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’interesse azzurro per Toma Basic.

L’ex azzurro, che attualmente milita nel Brøndby, conosce molto bene il calciatore del Bordeaux, con il quale ha giocato nell’Hajduk Spalato: “Io e Basic abbiamo giocato insieme per un anno a Spalato, è un buon giocatore di gamba. Credo vada bene per il Napoli. Non mi ha ancora chiamato per chiedermi informazioni sulla città. Come ruolo, può giocare nei due di centrocampo. E’ molto utile in fase offensiva, è cresciuto tanto in Ligue 1, ora è completo. Ama le pressioni e a Napoli può esaltarsi”.

