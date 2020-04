Bayern, Hoeness: “Vite in balle, nessuna fretta di riprendere il campionato”

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, in un’intervista a Kicker ha parlato dell’eventuale ripartenza della Bundesliga.

L’ex attaccante tedesco si è mostrato piuttosto cauto, suggerendo di non essere frettolosi: “Non è ammissibile che si perda anche una sola vita per una settimana o due di divertimento: nessuno potrebbe farsi carico di una simile responsabilità. Le polemiche sono discutibili, ma vista la situazione economica di alcuni club, è un passaggio vitale: la Lega sta lavorando bene, come dimostra il negoziato con Sky che ha portato la liquidità necessaria ai club”.

