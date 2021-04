Bayern Monaco, annuncio choc di Flick: “Ho chiesto di risolvere il contratto a fine stagione”

Clamoroso annuncio di Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, che ha annunciato di voler risolvere il proprio contratto a fine stagione.

Decisione maturata dopo l’eliminazione dalla Champions League, contro il Paris Saint-Germain, che il tecnico ha annunciato oggi alla squadra, come confermato ai microfoni di Sky Sport Germania: “Ho detto oggi alla squadra che avevo informato il club, dopo la partita di Parigi, della mia volontà di rescindere il contratto a fine stagione. Volevo solo dirlo alla squadra dopo la partita di oggi, era importante per me che lo sapessero: sono assolutamente soddisfatto di questi ragazzi, dell’atteggiamento, della qualità e sono grato di poter terminare la stagione con loro. Li ringrazio, e ringrazio anche il club che mi ha dato l’opportunità di allenare una squadra del genere“. Alla base di questa scelta sembrerebbe esserci i rapporti non idilliaci con il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, divenuti sempre più tesi negli ultimi mesi.

