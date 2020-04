Bayern Monaco. Rummenigge: “Fiducioso”, Hernandez: “Champions difficile da finire”

In casa Bayern ci si interroga su come finire la stagione. Rummenigge è fiducioso sulla imminente ripresa, mentre il difensore Lucas Hernandez è scettico sulla possibilità di terminare la Champions League.

Rummenigge alla Gazzetta dello Sport: “La stagione attuale deve essere portata a termine per definire le classifiche e per l’aspetto economico. Spero che si finiscano tutte le competizioni anche se dobbiamo continuare a luglio e al limite anche in agosto. Sono ottimista perché quando si potrà finire il campionato si potrà concludere anche la Champions anche se non sappiamo ancora quando si potrà o si dovrà ricominciare. Giocheremo al 100% senza spettatori. Una condizione che da noi non si discute neanche. Da lunedì scorso si può fare allenamento sul campo a piccoli gruppi. Noi li dividiamo in quattro, i giocatori vengono già cambiati da casa, ciascuno da solo, poi vanno in campo anche se non è un allenamento normale. Tatticamente c’è poco o niente, però almeno fanno qualcosa”.

Lucas Hernandez a L’Equipe: “La Champions League riguarda tutti i paesi colpiti dal coronavirus. Sarà difficile uscire dalla quarantena allo stesso tempo e avere stati di forma simili. Ma semplicemente anche per ritrovarsi a viaggiare in Italia, Spagna, Inghilterra o Francia. Penso che sia difficile finire la Champions in tempo soprattutto se favoriremo la fine dei campionati”.

