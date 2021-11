Ai microfoni di DAZN, è intervenuto l’ex attaccante Fabio Bazzani parlando delle capacità che il Napoli sta mostrando in questo momento.

“Dal vivo ho percepito la maturità del Napoli, vince anche quando non domina la partita come a Salerno. Poi ha profondità della rosa, Lozano e Mertens non rendevano come previsto e la vince con Elmas e Petagna e questo è un grande segnale.”

