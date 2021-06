Becir Omeragic, il centrale che non disdegna la fascia destra

Le ultime voci di mercato vogliono il Napoli e Giuntoli sulle tracce di Becir Omeragic, difensore centrale del Zurigo.

Omeragic è un classe 2002 e da poco ha compiuto appena 19 anni (il 20 gennaio). Tra le caratteristiche del giocatore del Zurigo c’è la stazza fisica ed un’attitudine a coprire anche la fascia destra, oltre a giocare da centrale di difesa. Il piede preferito è il destro.

Al primo campionato con lo Zurigo ha collezionato 29 presenze e solo un’ammonizione. La stazza fisica, come dicevamo, è dalla sua dato che può contare su 187 cm di altezza anche se non è possente. Questo gli permette di essere bravo anche nel far ripartire l’azione con le sue percussioni; la sua buona velocità infatti gli permette di giocare anche da terzino destro.

Nel Napoli, ovviamente, andrebbe a coprire gli stessi ruoli in cui è più capace: quello di centrale di difesa e di terzino destro. La valutazione, secondo transfermarkt, è di 5 milioni di euro e su quella cifra il club azzurro dovrà girare se vorrà prendere Omeragic.

Comments

comments