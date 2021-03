Belgio-Bielorussia, formazioni ufficiali: Mertens a riposo insieme a Lukaku

Sono ufficiali le formazioni scelte dai ct di Belgio e Bielorussia. Dries Mertens parte dalla panchina, così come Romelu Lukaku.

La partita è valida per la terza giornata del Girone E per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Queste le formazioni ufficiali:

Belgio (3-4-3): Mignolet; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Praet, Vanaken, Hazard; Doku, Batshuayi, Trossard.

(4-4-2): Gutor; Yuzepchuk, Naumov, Pavlovets, Polyakov; Stasevich, Kislyak, Ebong, Podstrelov; Kendysh, Lisakovich.

