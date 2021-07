Belgio, De Bruyne e Hazard ancora al lavoro in palestra: a forte rischio la loro presenza con l’Italia

Resta ancora in forte dubbio la presenza di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, due delle stelle della Nazionale del Belgio, per il quarto di finale di Euro 2020 contro l’Italia.

I due, usciti malconci dalla sfida vinta, agli ottavi, contro il Portogallo, anche oggi non hanno preso parte alla seduta di allenamento mattutina, svolgendo unicamente lavoro in palestra. Il c.t. Roberto Martinez aveva dichiarato che nessuno dei due fosse seriamente infortunato, ma che entrambi stavano lavorando per essere disponibili contro gli azzurri, ma al momento la loro presenza sembra difficile. Tuttavia, secondo l’emittente belga RTL, i due partiranno comunque per Monaco di Baviera, dove i “Diavoli Rossi” affronteranno l’Italia, domani sera alle 21.

Comments

comments