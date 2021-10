Belgio, il ct Martinez: “Da domani nuovo ciclo in vista del Mondiale”

Alla vigilia della sfida contro l’Italia per il terzo posto in Nations League, il ct del Belgio Martinez ha parlato in conferenza stampa.

Il ct si è soffermato anche sull’assenza di Lukaku e Hazard di domani. Queste le sue parole riportate da Sky:

“Hazard e Lukaku hanno avuto un sovraccarico muscolare, torneranno in Belgio per poi far rientro al meglio nei rispettivi club. Non ci saranno entrambi, non abbiamo la sensazione che siano al 100% per scendere in campo. Meuner, invece, ha avuto un problema diverso, al polpaccio. Farò giocare chi è pronto, non farò cambi solo per stravolgere il gruppo. Noi siamo venuti qui per vincere la Nations League, domani inizierà un nuovo ciclo per preparare al meglio il Mondiale.

C’è stata grande delusione dopo il ko contro la Francia, ma oggi abbiamo iniziato un nuovo ciclo. So che tutti sono preparati e sanno quanto sarà importante la gara di domani, anche perché a novembre ci servirà un punto per qualificarci al Mondiale ed è importante che tutti possano dimostrare il loro valore. Domani contro l’Italia, contro i campioni d’Europa, vogliamo metterci alla prova e imparare.”

