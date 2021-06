Belgio, Mertens carico per l’esordio a Euro2020: “It’s Devil time!”

Dopo la vittoria dell’Italia nella gara inaugurale, questa sera sarà il Belgio a fare il proprio esordio a Euro2020, affrontando la Russia.

Dries Mertens, attaccante del Napoli e della Nazionale dei “Diavoli Rossi”, è carico a mille per la partita di questa sera e ha manifestato il suo entusiasmo sui suoi account social, postando alcuni scatti che lo mostrano, rispettivamente, all’arrivo a San Pietroburgo e durante la conferenza stampa di due giorni fa, in cui ha escluso un suo addio al Napoli. “It’s Devil time!” ha scritto Ciro, che questa sera dovrebbe far parte dell’undici titolare belga.

