Belinazzo a Canale8: “Superlega? Stanno investendo risorse enormi sul calcio e questo non può essere sottovalutato. La ricchezza dello sport emotivamente ed economicamente si basa sulla competitività“

Marco Belinazzo giornalista del Sole24 ed esperto di marcato, è intervenuto a Canale8 nel corso della trasmissione di Linea Calcio condotta da Silver Mele.

Sai io credo che molti siano decidendo e facendo questi comunicati guardando al passato quindi con la testa rivolta al passato ed è passato dal mio punto di vista anche la proposta di oggi di A22 insomma che in fondo rappresentare il Real Madrid e Barcellona ma non rappresenta la notorietà del calcio europeo. Questo non per sminuire la portata della sentenza di oggi che anzi dal mio punto di vista segna un principio storico perché ribaltando quello che è l’assetto della governance del calcio europeo e mondiale la corte ha riconosciuto una sorta di liberalizzazione nel calcio europeo ci ha riconosciuto che i club europei possono organizzare i promuovere e quindi giocare una competizione che sia sganciata dalla Uefa e dalla fifa e questo senza che FIFA e Uefa in particolare possano sanzionare loro tantomeno i calciatori questo quindi apre Spazi di manovra enormi non significa che la corte abbia dato l’ok alla Superliga però ha riconosciuto un principio e ora potrà succedere tutto il mantenimento dell’attuale situazione dipenderà appunto da quanto i club ritengono soddisfacente il modello voluto dalla Uefa in particolare con la super Champions che parte il prossimo anno e quando invece magari saranno tentati da altre offerte da altre situazioni che immagino che se dovesse entrare banalmente nel mercato in fondo come primo organo un fondo Saudita e offrisse a questi club un bonus i 100 150 milioni per partecipare a un nuovo format sganciato insomma credo che molto è molto proprietà forse rivedrebbero la propria posizione

Campionati nazionale? Io credo che la rimodulazione del calendario internazionale debba partire dalla rimodulazione dei campionati nazionali o meno squadre e guardate che la Champions nuova formula voluta dalla Uefa complica molto i calendari in golf i calendari e i campionati nazionali non ne escono come dire valorizzati tutt’altro tra l’altro con una formula molto iniquo dal punto di vista sportiva ma a parte questo il problema già c’è e allora io credo che eventuali nuovi format internazionali.

Dovrebbero diciamo certamente consentire la disputa dei campionati nazionali che restano il baluardo centrale di ogni sistema calcistico sportivo magari con meno squadre magari con deforma t’diversi perché qui non parliamo per il futuro soltanto di garantire a calcio diverse manifestazioni ma si sta ponendo in maniera molto seria esigenza di cambiare le regole delle partite per andare incontro a un pubblico internazionale a un pubblico ciaone di 25 che non sopportano +90 delle partite e di attuali modelli delle gare e rispetto ai quali si stanno già sperimentando diciamo delle delle regole diverse più semplici più semplificate e questo a mio avviso diciamo però deve essere come dire l’innovazione deve essere coniugata con la con la tradizione e non si può sacrificare campionato nazionale ma certamente non nell’attuale formulazione

regole due 2024 sperimenterà queste regole il cambio quel fenomeno sociale globale che abbiamo conosciuto finora costretto e limitato dentro una concorrenza che non riguarda solo il calcio le diverse e questo questa attiene ai social media le franchigie LF alle serie TV.

Che stanno investendo risorse enormi sul calcio e questo non può essere sottovalutato e quindi in questo senso per me oggi la decisione molto in attesa dei giudici europei è una buona notizia una presa di coscienza quasi che l’Europa deve difendere il suo patrimonio calcistico

I club? La Lega vecchio formato e non allo spazio che sia aperto perché potrà essere riempito da non so cosa potrebbe essere qualsiasi tipo di nuova soluzione alle 9:30 e dalle 10 è diventato possibile.

A22 e 3 fascia? La ricchezza dello sport emotivamente ed economicamente si basa e gli americani ce lo insegnano sulla competitività sull’idea che Davide possa battere ogni tanto se Davide Golia alla fine non regge il gioco la proposta sicuramente migliorativa rispetto al campionato chiuso diciamo della versione 2021 per intenderci ma ripeto non bisogna fossilizzar a questo piano questo è uno dei piani che possono essere messi in campo da qui a 123 non lo so però.

