Disgraziato il Paese in cui il Governo agisce come un comitato elettorale e ad esempio boccia il credito d'imposta sugli sponsor per lo sport di alto livello che non costa nulla ma trova 40 milioni per elargire mance da 2mila euro a 20mila realtà sportive di base a fondo perduto

— Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) July 6, 2020