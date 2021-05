Bellinazzo: “I club dovranno rivedere i conti, situazione Napoli solida”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione economica dei club di Serie A.

Di seguito le sue parole:

“Prospettive del Napoli dopo il bilancio? Tutte le squadre che hanno ambizioni si trovano a dover gestire una situazione complicatissima che ormai dura da una stagione e mezza e speriamo non si prolunghi anche sulla prossima. Questo comporta che i club debbano rivedere l’assetto dei conti. Il Napoli ha mancato la qualificazione alla Champions League che poteva garantire 40-50 milioni.

Questo significa che, con la necessità di dover tagliare il monte ingaggi, si pone l’esigenza di un ulteriore taglio di un altro 10-15%. L’Inter sta proponendo un taglio del 20% e farà la Champions. Il Napoli ha una situazione patrimoniale molto molto solida e quindi la conversione potrebbe essere molto meno severa qualora De Laurentiis decidesse di scommettere su qualche allenatore importante.

La situazione sportiva in Serie A sarà particolare, con tanti nuovi allenatori e tante squadre che devono ripartire. I 19 milioni di perdita possono diventare di più al 30 giugno 2021? Non c’è dubbio, potremmo arrivare fino a 50 milioni di perdite. Più costi, minori introiti. Magari si potrà fare qualche plusvalenza da mettere nei conti del bilancio di questa stagione per limitare il rosso.“

