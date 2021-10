Bellinazzo: “I passivi di Inter, Juventus e Milan possono rimescolare le carte e permettere al Napoli di lottare per lo scudetto. Il futuro dell’Inter è incerto: o resta al gruppo Suning o diventa di proprietà del gruppo nordamericano Oaktree”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore:

“Il passivo di 245,6 milioni dell’Inter? I nerazzurri, così come la Juventus e il Milan, hanno subìto la pandemia più del Napoli, avendo costi molto più alti rispetto ai partenopei. L’Inter si sta ridimensionando, mentre la Juve, avendo le spalle coperte da Exor, ha potuto continuare a investire, sebbene in misura minore rispetto al passato. Questa situazione sicuramente può rimescolare le carte e favorire chi, come il Napoli, ha avuto una gestione oculata.

Investimenti sul mercato da parte degli azzurri? Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, due anni consecutivi senza entrare nella massima competizione continentale hanno costretto De Laurentiis ad adottare un atteggiamento prudente. Per gennaio le operazioni in entrata possono essere simili a quella che ha portato all’arrivo di Anguissa.

Il futuro della famiglia Zhang? Gli scenari sono due: Zhang non onora il debito verso la società nordamericana Oaktree, che tra due anni diventerà proprietaria dell’Inter; il Partito Comunista Cinese, con la ripresa post-pandemia, consente a Zhang di investire nuovamente nell’Inter, permettendogli di tornare pienamente in possesso del club”.

