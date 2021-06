Bellinazzo: “Il Napoli non è stato capace di ottimizzare i ricavi provenienti dalla tv.”

Marco Bellinazzo è intervenuto a “Radio Goal” parlando del monte ingaggi del Napoli.

Durante Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista del Il Sole 24 Ore ha detto:

“Il problema del monte ingaggi non è calato dall’alto. Il vero problema del Napoli è stato non andare in Champions associato ad un problema strutturale della società. Il club non è stato mai capace di ottimizzare i ricavi provenienti dalle tv e dal merchandising. Con la crescita delle altre squadre italiane questo problema si è evidenziato, in più c’è da considerare anche la pandemia che ha peggiorato le cose.

C’è quindi un costo troppo alto della rosa e i ricavi sono insufficienti per permettere al Napoli di rimanere a questo livello. Acquisto di Osimhen troppo costoso e sbagliato per il Napoli? Anche la stessa Juve avrebbe molto da ridire sull’investimento sfortunato di Cristiano Ronaldo, il club bianconero sarà costretto a ricapitalizzare. E’ chiaro però che il club azzurro doveva fare un salto di qualità anni fa, cosa che non ha mai fatto”.

