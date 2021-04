Bellinazzo: “La nuova Champions non accontentava i top club per una questione di ricavi”

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24ore, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKissNapoli. Queste le sue dichiarazioni su Champions e Superlega.



“Questo fine settimana alcuni giornalisti erano stati invitati ad una conferenza stampa di Ceferin che doveva presentare la SuperChampions, ossia il compromesso a cui alcuni club avevano lavorato. Si è lavorato molto su questo modello, che però non ha accontentato i top club per una questione di ricavi e per lo spazio non concesso dall’UEFA a questi club nella governance. La SuperLega è stata annunciata nella notta per anticipare la SuperChampions”.

