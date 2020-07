Marco Bellinazzo sul portale web del “Sole 24 ore” analizza i possibili effetti del covid-19 sul prossimo calciomercato.

Questi alcuni passaggi dell’analisi di Bellinazzo.

“L’impatto della pandemia di Covid-19 sul calciomercato non sarà affatto benevolo. In Serie A, così come negli altri campionati europei, le cessioni non saranno sufficienti a finanziare le campagne acquisti.

Le fonti accessorie disponibili per il prossimo mercato sono stimate poco al di sotto dei 100 milioni di euro, generando un budget per nuove operazioni di circa 380 milioni.

Considerando questa cifra e il numero di operazioni “necessarie” da un punto di vista tecnico, il prezzo medio di queste ultime si attesterà a circa 5,5 milioni, un valore più basso di circa il 23% rispetto all’anno scorso.

Quantitativamente, in Serie A, ci si dovrà attendere un numero di operazioni inferiori del 18% rispetto all’ultimo anno, con un valore complessivo in diminuzione del 40%: dagli 1,4 miliardi spesi nel 2019/20 agli 830 mila euro previsti per il prossimo calciomercato.

Le squadre non riescono ad autofinanziare le proprie operazioni in entrata. Anche nella media delle ultime cinque stagioni il saldo tra acquisti e cessioni è negativo, per circa 1,2 miliardi di euro.

Le fonti accessorie a cui ricorrono i club per finanziare le loro campagne acquisti sono identificabili in: surplus della gestione operativa, ricorso a debiti verso banche e istituti creditizi e versamenti da parte dei soci.

La crisi causata dalla pandemia, inoltre, porterà ad una riduzione di cassa nella stagione 20/21 di circa 400 milioni per i club italiani. Principalmente imputabile alla contrazione dei ricavi da ticketing e da sponsor.

Tuttavia, l’impatto sarà parzialmente mitigato da riduzioni di costo che le squadre riusciranno ad ottenere. Soprattutto sugli stipendi dei calciatori e sulle spese organizzative per le partite giocate a porte chiuse.

La contrazione del budget disponibile per operazioni di calciomercato costringerà i club a concentrarsi prioritariamente sugli acquisti necessari. Offrendo eventualmente anche prezzi inferiori in base alle disponibilità finanziarie”.

