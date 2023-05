Bellinazzo: “Lo Scudetto determina un salto di qualità da un punto di vista economico-finanziario”

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 ore, è intervenuto su Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni.

“Questo scudetto determina un salto di qualità dal punto di vista economico-finanziario anche se andrà opportunamente monetizzato. Ma già la tournée in Corea del Sud è un tassello di una strategia che sul piano commerciale deve portare a valorizzare questo titolo, in cerca di nuovi sponsor o del miglioramento delle condizioni economiche delle attuali sponsorizzazioni. Il Napoli si candida ad entrare in una fascia più alta del calcio europeo e in questo senso il fatto di poter partire come testa di serie l’anno prossimo in Champions mette il club nelle condizioni migliori, sia dal punto di vista sportivo che economico, circa la possibilità di poter fare passi avanti nella competizione, visto che il passaggio di turno frutta decine di milioni di euro. Come tutte le squadre europee la pandemia ha determinato la necessità di far fronte a deficit importanti ed anche il Napoli ha perso tanto e, per la prima volta nel 2022, ha fatto ricorso ad un prestito agevolato. Nelle casse però c’è una liquidità importante, soprattutto quest’anno con la vittoria dello scudetto e con i circa 90 mln incassati dalla Champions. Il successo del Napoli è stato ottenuto in maniera assolutamente unica nel panorama europeo. Cioè attraverso un rafforzamento sportivo di una squadra che è passato però da una riduzione importante dei costi, del monte ingaggi, degli ammortamenti, e questo è unico nel panorama europeo. In questi 20 anni di De Laurentiis a Napoli progressivamente il perimetro economico della Filmauro si è concentrato su Napoli e Bari; naturalmente Napoli rappresenta l’asset principale anche in termini di produzione di fatturato annuale. Quindi Napoli rappresenta un elemento essenziale del patrimonio di Aurelio De Laurentiis e del gruppo Filmauro. Credo che il bilancio del Napoli può essere considerato il migliore d’Italia e tra i migliori d’Europa soprattutto se consideriamo l’equilibrio contabile e il rapporto ricavi/costi dopo l’era della pandemia. Il Napoli dovrebbe lavorare di più per aumentare i ricavi e portarsi ai livelli dei top club. Oggi il parco calciatori del Napoli si è rivalutato enormemente con la conquista dello scudetto e con il gioco espresso dalla squadra. Dunque, nel prossimo calciomercato il Napoli non dovrà fare plusvalenze e potrà contare sulla cessione dei suoi big che darebbe al club un’ulteriore ricchezza in portafoglio da poter reinvestire. Ricordiamo che il Napoli è stato preso dal fallimento con circa 30mln, valore subito ripagato col Napoli in serie A e che oggi vale moltissimo, forse vicino al miliardo, e questa sarebbe una plusvalenza pulita per la famiglia De Laurentiis non avendo altre situazioni debitorie”.

Comments

comments