Bellinazzo: “Monte ingaggi Napoli? Sostenibile solo con la Champions”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato proprio del Napoli e del monte ingaggi.

Queste le sue parole in merito:

“Il monte ingaggi del Napoli è sostenibile solo entrando in Champions League o facendo almeno un’importante plusvalenza all’anno. Non avendo ricavi legati allo stadio e al settore commerciale, il club azzurro deve affidarsi per forza agli introiti Champions o alle plusvalenze.

Altrimenti sarà costretto ad una cura dimagrante del 10-15% per il monte ingaggi. Forse questo è anche il motivo della questione legata al rinnovo di Insigne.“

Comments

comments