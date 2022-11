Bellinazzo: “Napoli punto di riferimento per il calcio europeo. Napoli esempio virtuoso a cui dovrebbero ispirarsi le altre società italiane”

Marco Bellinazzo, giornalista del “Sole 24 Ore” ha parlato nell’edizione odierna de “Il Mattino”.

Perché Diego?

«Perché sono napoletano e tifoso del Napoli, da bambino andavo in Curva B ad assistere alle partite. La morte di Maradona è stata un fenomeno di commozione mondiale che mi ha fatto riflettere su un aspetto: il modello di calcio che si sta costruendo non può rinunciare alla passione popolare e all’aspetto identitario. Quel doloroso evento di due anni fa come spunto per l’analisi su cosa è accaduto negli ultimi 20 anni e cosa può accadere».

In questo panorama emerge il modello Napoli.

«Non ricordo negli ultimi 20 anni una società che abbia tagliato, e non poco, i costi e migliorato così tanto il rendimento, al punto da essere un punto di riferimento per il calcio europeo, sovvertendo i rapporti di forza economica, come si è visto nei confronti col Liverpool. Un esempio virtuoso a cui dovrebbero ispirarsi le altre società italiane, che devono puntare su sostenibilità – difficile senza buoni stadi – e competenze. Una nuova strada. E mi auguro che un titolo possa sollecitare il Napoli verso la realizzazione di un grande centro sportivo che faccia da hub per tutti i giovani del Sud».

Comments

comments