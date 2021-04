Bellinazzo: “Ora bisogna ridurre i costi o il calcio rischia il default. La UEFA non è esente da colpe”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha parlato, tramite la propria pagina Twitter, del progetto della Superlega.

“Il flop della Superlega andrà studiato ai corsi di comunicazione. Perché i problemi finanziari e industriali restano tutti lì. Il Sistema Calcio rischia il default con la pandemia. Ora si realizzino piani per la riduzione dei costi, nuovi format anche nazionali e merito sportivo

La Uefa che parla di merito sportivo e funzione sociale dello sport mi fa sorridere. Dove era la Uefa quando gli sceicchi gonfiavano di sponsorizzazioni i bilanci di City e Psg? E i top player e i loro agenti? Quanti si sono volontariamente tagliati l’ingaggio con la pandemia? La SuperLegue per me? 12 club con licenza triennale e 12 qualificati per merito sportivo. 60% dei ricavi a questi ultimi. Ogni tre anni in base ai risultati si rivedono le 12 licenze. Raddoppiare e se possibile triplicare i soldi versati agli altri club europei per la mutualità”.

