Il giornalista, Marco Bellinazzo, ha espresso il suo pensiero riguardo il momento che sta vivendo lo Sport Italiano durante l’Emergenza Coronavirus.

“Questo Governo con visioni miopi e di corto respiro sta preparando le basi per l’eutanasia dello Sport italiano. Non parlo di calciatori o sportivi star. Ma di quella piramide (anche finanziaria) che va dalla Serie A a palestre, campi e piscine in cui portiamo i nostri figli.”

