Bellinazzo sui possibili danni: “Saranno intorno ai 150 mln”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei possibili danni in seguito alla sospensione della Serie A.

Di seguito le sue parole:

“I danni saranno intorno ai 150 milioni, legati ai mancati incassi da botteghino. Ma siamo già oltre questo problema. Dinanzi a una sospensione del campionato ci sarebbero tutte le problematiche su pay tv e sponsorizzazioni.

La Serie A ha quasi un miliardo di introiti, mettendo tutto in discussione si porrebbe anche il problema di chi deve poi sobbarcarsi queste perdite di soldi. Servirebbe qualche contributo pubblico per far fronte alle necessità finanziarie interne.

Dobbiamo pensare che tante squadre hanno lavoratori che guadagnano stipendi normalissimi e si troverebbero in difficoltà, come i lavoratori di altri settori. Il Governo ora deve assicurare a tutti un riconoscimento economico dinanzi a un blocco totale del Paese.“

Comments

comments