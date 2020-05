Belotti, futuro in bilico: il Napoli ha l’offerta pronta, anche Milan e Roma alla finestra

Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, si trova a un bivio della sua carriera. Ecco quanto riportato dal quotidiano La Stampa.

“Andrea Belotti è il capitano del Torino, un leader, un riferimento, ma il suo futuro resta in bilico. L’attaccante si trova a un bivio, restare granata o andar via, accettando la corte altrui. Come quella del Napoli il cui pressing è insistente. La società azzurra starebbe pensando di inserire anche Petagna nell’operazione più 20 milioni di euro, ma la questione principale riguarda la volontà del calciatore più che la valutazione economica. Sullo sfondo anche Milan e Roma ma oggi il Napoli è in pole qualora Belotti pensasse anche solo per un istante di lasciare il Torino”.

