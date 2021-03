Belotti, tutto fermo sul rinnovo: spunta l’ipotesi Napoli

Andrea Belotti ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il rinnovo sembra lontano. Ecco cosa scrive Tuttosport.

Andrea Belotti ed un rinnovo al momento bloccato con il Torino. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante granata pare essere molto lontano da trovare l’accordo con Urbano Cairo per rinnovare un contratto in scadenza nel giugno 2022. Come spiega il quotidiano c’è anche il Napoli tra le pretendenti al Gallo, che ha diversi estimatori in Italia (Milan in prima fila) ed anche all’estero. La parola passa dunque a Cairo che dovrà provare a trovare l’intesa o eventualmente valutare la cessione in estate per non perderlo a parametro zero.

