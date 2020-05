Benatia a Sky: “Dopo il gol di Koulibaly non ho dormito per due-tre giorni”

L’ex difensore della Juventus Benatia, oggi in forza agli arabi del Al-Duhail, ai microfoni di Sky ha parlato del gol di Koulibaly in Juventus-Napoli 0-1 del 2018.

“La settimana dopo Juventus-Napoli e che ha preceduto Inter-Juventus è stata brutta.

Il Napoli aveva stradominato, poi il calcio d’angolo alla fine.

L’arbitro mi ha avvisato che mi guardava, Albiol mi passa davanti e Koulibaly fa questo gol incredibile.

Momento molto difficile per me, non ho dormito per due o tre giorni, pensavo di aver perso il titolo.

Cominciamo a preparare la partita contro l’Inter la settimana dopo e vedo che Allegri non mi fa giocare: mi sono sentito molto male, fortunatamente abbiamo vinto grazie al Pipa 3-2.

Ero triste e allo stesso tempo felice per la vittoria, poi sappiamo com’è andata”.

