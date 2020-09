Benevento, brusca frenata per Gervinho: occhi su Younes e Ounas

Il Benevento, squadra neo promossa in Serie A, è alla ricerca di un esterno offensivo, e l’obiettivo principale sembrerebbe essere Gervinho.

Tuttavia, nella giornata di oggi c’è stata una brusca frenata nella trattativa con il Parma per l’ivoriano, di conseguenza i sanniti si guardano attorno alla ricerca di alternative. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, per gli Stregoni potrebbero tornare di moda i nomi di Adam Ounas ed Amin Younes, entrambi in uscita dal Napoli e già monitorati in passato.

