Benevento, Calò: “Adesso pensiamo al campionato senza presunzione”

Nel post partita dell’amichevole tra Napoli e Benevento, è intervenuto Calò, che ha aperto le marcature, ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole:

“Non calciavo punizioni da un pò e non facevo gol da tempo. Iniezione di fiducia questo gol, Una bella risposta dopo il ko ingiusto contro il Parma. Bell’atteggiamento il nostro e grande partita. Si inizia a intravedere il lavoro fatto in ritiro. E’ da un mese che siamo insieme.

Questa sosta è servita per lavorare tanto e affinare gli automatismi. Ora c’è il Lecce. Oggi abbiamo fatto un grande partita, ma non bisogna essere presuntuosi e dobbiamo pensare al campionato.“

Comments

comments