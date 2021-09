Benevento, Caserta: “Ottenuto risposte importanti dai ragazzi”

L’allenatore del Benevento, Caserta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta per 5 a 1 contro il Napoli in amichevole.

Di seguito le sue parole:

“Fa piacere fare 5 gol al Napoli anche se in amichevole. Sono contento perchè ho ottenuto risposte importanti dai ragazzi. Da domani penseremo alla prossima sfida in campionato. Dobbiamo stare con i piedi per terra. La cosa che mi fa piacere è l’applicazione e la voglia dei ragazzi. Ora piedi per terra, dobbiamo pensare al campionato. Adesso testa al Lecce.

Il lavoro fatto in questi anni vuol dire che è stato apprezzato dal presidente. Tra cinque minuti devo mettermi con la testa a pensare alla sfida con il Lecce. Col rientro dei nazionali, tornano giocatori importanti. Noi dobbiamo fare affidamento su tutto il gruppo.

Questa squadra ha margini di miglioramento importanti, dobbiamo continuare così. Questa è un’amichevole. Spalletti lavorerà in vista della Juve, il Napoli aveva in campo tanti giovani e la sconfitta non significa nulla in ottica Juve.“

Comments

comments