Benevento, Foggia: “Lunedì amichevole con il Napoli, speriamo in collaborazioni future”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, parlando dell’amichevole di lunedì contro gli azzurri.

“Senza mercato ora siamo più tranquilli, possiamo concentrarci esclusivamente al campo. Abbiamo tenuto molti big per mantenere l’ossatura. Merito del presidente Vigorito, che ha avuto la forza di rinunciare a qualche offerta importante. Il Napoli, che affronteremo lunedì in amichevole, potrà avere un ruolo importante in questa Serie A. Non ha ceduto nessun big, ha un allenatore bravissimo ed entusiasta, spero che gli azzurri siano grandi protagonisti. Le piazze del Sud esaltano, la troppa pressione non fa male: se hai il fuoco dentro, le piazze calde ti fanno tirare fuori il massimo. Mi incuriosice la Lazio di Sarri. Il suo gioco è una sentenza, esalta le squadre come pochi. Con il Napoli, potrà essere protagonista.

L’amichevole di lunedì, mi auguro, possa sviluppare anche collaborazioni comuni tra noi ed il Napoli. Abbiamo rapporti ottimi, anche tra i presidenti.

Insigne? Credo che il matrimonio con il Napoli debba proseguire. E’ importante per il Napoli ed il Napoli per lui. Da calciatore gli dico: resta, altrove non troverai ciò che hai qui. Il mio grande rammarico è stato quello di non giocare in azzurro. Fui vicinissimo al Napoli, la società alla fine prese Mascara. Era la sessione invernale. Parlai con l’allora direttore Bigon, ci speravo molto, avrei fatto di tutto pur di indossare la maglia del Napoli. La Serie B è affascinante per il blasone delle squadre, sarà una delle B più belle degli ultimi dieci anni, ne sono certo. Ci sono giovani fortissimi da seguire e che faranno parlare delle loro qualità.

La nostra ambizione? Abbiamo una squadra forte, sarà il campo a dare il giudizio finale. Vogliamo recitare un ruolo importante, il campionato dirà cosa meriteremo”.

