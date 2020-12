Benevento, Glik: “Zielinski ha tanta qualità. Quella di Milik è una scelta dura che deve prendere”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Kamil Glik, difensore del Benevento, che ha parlato di due suoi compagni di nazionale che sono al Napoli: Zielinski e Milik.

Di seguito il suo intervento:

“Zielinski ha qualità tecniche incredibili, farebbe comodo a tante squadre in Italia e in Europa. E’ un giocatore importante non solo per il Napoli, ma per tutto il campionato italiano. Fa piacere vederlo giocare, condurre il pallone. Si vede che ha tantissima qualità.

Milik? Non è una situazione facile per lui e per la società, ma queste cose non mi riguardano, sono cose personali. Non vorrei entrare nel merito, sono scelte dure che deve prendere lui e il Napoli.

Abbiamo gli Europei tra sei mesi, Arek è un giocatore importante per la Polonia, la nostra nazionale, e speriamo che una soluzione a gennaio si troverà.“

