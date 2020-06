Benevento, il ds Foggia: “Ottimo rapporto con il Napoli, ci interessano alcuni azzurri”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento.

“Pippo Inzaghi non ha mai mollato di un centimetro, neppure in questo periodo di quarantena che ci ha fisicamente allontanati tutti. Come affrontare la Serie A? Con calciatori che possano ben sposarsi con chi ha portato questa squadra ad affrontare un campionato di Serie B come quest’ultimo. La squadra non sarà rivoluzionata, si andranno a sistemare i reparti che ne hanno più bisogno. Conosciamo tutti il presidente Vigorito, la sua passione è la sua forza. Ibrahimovic, Quagliarella, sono nomi importanti, ben venga il campione, ma con la voglia di sporcarsi le mani, altrimenti faremmo un danno alla società, alla squadra, ai tifosi. L’anno in Serie A? Mi ricordo che il presidente chiese di dare dignità alla squadra, e siamo retrocessi con grande dignità. A distanza di qualche anno vorremmo tornare in Serie A con un finale sportivo diverso, ma sempre con grande dignità.

Napoli? Abbiamo rapporti ottimi, hanno parecchi giocatori importanti che farebbero al caso nostro. Llorente, Luperto, Karnezis e Lozano giocatori molto forti, ma in questo momento si sono accostati veramente tanti nomi al Benevento. È giusto restare con i piedi per terra. Viola? È un giocatore importante che ha dimostrato di essere diventato maturo. Ripresa? Finalmente si torna a parlare di calcio giocato anche in Italia. È un bene per tutti poter ricominciare ad assaporare un po’ di calcio, non vediamo l’ora di cominciare”.

