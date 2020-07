Benevento in Serie A, il trionfo di Vigorito: da oggi è cittadino onorario del capoluogo sannita

Seconda promozione in Serie A in tre anni per il Benevento e per il presidente Oreste Vigorito arriva un meritato riconoscimento.



Da oggi il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito appunto, è cittadino onorario della città di Benevento.

Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la proposta della giunta guidata dal sindaco Clemente Mastella che ha consegnato le chiavi della Città al patron giallorosso.

Premiati con una targa a nome della cittadinanza anche mister Pippo Inzaghi e il direttore sportivo Pasquale Foggia.

Queste le parole di Vigorito: “Benevento è una città che sa quando è il momento di intervenire. Avevo il dovere di restituire il molto che mi è stato dato dalla vita: quello che sto restituendo lo do con grande amore. Questo nessuno può negarlo”.

Fonte ANSA.

