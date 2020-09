Benevento-Inter, sostituiti l’arbitro Fourneau e La Penna: erano presenti in Napoli-Genoa

L’arbitro Fourneau ed il quarto uomo La Penna, presenti in Napoli-Genoa, sostituiti in via precauzionale per Benevento-Inter.

Gli effetti del caso di 14 positivi nel Genoa si stanno avendo anche su altri match, al di là dei giocatori. C’è stato infatti un cambio d’arbitro per il recupero tra Benevento ed Inter in programma domani. L’arbitro Fourneau ed il quarto uomo La Penna sono stati sostituiti in via precauzionale, visto che entrambi erano presenti al San Paolo per la sfida tra Napoli e Genoa.

