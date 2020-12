Non va oltre il pari la Lazio che viene fermata sul punteggio di 1-1 a Benevento.

Il risultato finale è stato deciso dal gol di Schiattarella per il Benevento e dalla rete di Immobile per la Lazio. Un buon pareggio per i campani in chiave salvezza contro una grande squadra mentre per la Lazio è un ulteriore stop per la corsa Champions dopo la sconfitta casalinga con il Verona. Ricordiamo che i biancocelesti affronteranno il Napoli domenica.

