Benevento, Letizia: “Dedico il gol a Maradona, dopo di lui non ci sarà più alcun numero 10”

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio con la Juventus.

Il terzino si è rivelato decisivo, segnando, con un bel diagonale di destro, il gol del definitivo 1-1 e, da napoletano, ha dedicato la rete a Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì: “Dedico questo gol a chi, purtroppo, ci ha lasciato, ovvero Diego Armando Maradona. A mio parere, dopo di lui non ci sarà più nessun numero 10. Sicuramente non sono nessuno per deciderlo, ma fosse per me cancellerei il numero 10 dalla storia del calcio. Diego è stato e sarà per sempre il più grande calciatore di tutti i tempi”.

Comments

comments