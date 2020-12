Benevento, parla Roberto Insigne: “Sogno di ritrovare Lorenzo in Nazionale”

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato a Tuttomercatoweb di quello che è il suo sogno e ha ricordato Maradona.

Di seguito le sue parole:

“Io ho fatto la trafila delle giovanili e sarebbe un sogno ritrovare mio fratello Lorenzo in Nazionale. Ricordo di Maradona? Sono cresciuto guardando le sue videocassette. Secondo me bisogna ritirare la numero 10 in tutte le squadre, non solo a Napoli, e intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona. Un uomo e un giocatore che non dimenticheremo mai, che per noi napoletani sarà sempre un fratello maggiore che resterà nei nostri cuori.

Inzaghi è un martello, come ho sempre detto. Devo dire che la presenza del direttore sportivo Pasquale Foggia è un altro valore aggiunto, chi ha giocato a certi livelli capisce benissimo determinate dinamiche da campo. In tanti ci invidiano il presidente Vigorito, ma ce lo teniamo stretto.“

