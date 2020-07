Benevento, tentazione Mandzukic: risolto il contratto con l’Al Duhail

Dopo un’esperienza durata appena sei mesi, l’attaccante Mario Mandzukic ha risolto il proprio contratto con i qatarioti dell’Al Duhail.

A darne l’annuncio è stato lo stesso Mandzukic, con un post su Twitter: “Ho raggiunto un accordo con la dirigenza dell’Al Duhail per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio per il futuro al club e alla squadra”.

Il 34enne è pronto, dunque, ad intraprendere una nuova avventura, e non è da escludere un ritorno in Serie A: Mandzukic è un pupillo del presidente del Benevento, Vigorito, che sta provando ad ingaggiarlo come rinforzo dopo la promozione.

