Benincampi: “Nubifragio in Scozia-Georgia, Kvara è stato uno dei primi a spingere per l’interruzione. Il rigore sbagliato non conta, è stata una serata frustrante. Lui e gli altri top sono arrivati sfiniti a giugno”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Benincampi, telecronista DAZN.

“Ieri una pioggia clamorosa in Scozia-Georgia, a Glasgow c’è stato un vero e proprio nubifragio. Kvaratskhelia è stato uno dei primi a spingere per l’interruzione del match, ma dopo la sospensione temporanea gli arbitri e i delegati UEFA hanno deciso di farla riprendere. Per fortuna nessuno si è fatto male, anche se le condizioni erano proibitive. Rigore sbagliato da Kvara? Conta fino ad un certo punto, è stata una serata frustrante per il ragazzo e la Georgia. Il match doveva iniziare tre ore prima, poi è cominciata in ritardo, la sospensione, la ripresa… Insomma, è stato difficile. Ieri più che Kvara, tutto il supporting cast della Georgia è venuto meno. Poi queste partite cascano male, i calciatori arrivano sfiniti ora e lo abbiamo visto con Kvaratskhelia, ma anche con Haaland e con gli altri top che non si reggono in piedi. Detto questo, l’esterno del Napoli continua ad essere un calciatore di una categoria superiore agli altri. Garcia? Un allenatore molto intelligente, saprà come esaltare il talento di Kvara come ha fatto Spalletti”.

