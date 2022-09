Benincampi: “Queste le cose che mi hanno impressionato dei Rangers”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Benincampi, giornalista, che ha parlato dei Rangers.

A seguire il suo intervento:

“L’imbarcata del Rangers contro l’Ajax non se l’aspettava nessuno. Anche se sapevamo che questa è la squadra meno tecnica di questo gruppo. I Rangers però giocano un calcio un po’ retro, molto combattivo. In Europa League, lo scorso anno, hanno fatto un grandissimo cammino ed eliminando squadre molto più forti. E anche nell’eliminatoria in Champions, hanno superato il PSV, dove il gap era alto.

Questo gruppo sarà fantastico, il più bello di questa Champions League. Merito anche del Napoli che è la squadra più europea che abbiamo in Italia. Rangers-Napoli? Gli scozzesi sono una squadra che mettono tutto sulla guerriglia sportiva. Bisognerà vedere se il Napoli accetterà questo confronto fisico o proverà a svoltare la gara tecnicamente. E lì non c’è paragone.

I punti di forza dei Rangers? Da quanto raccontato anche nella gara con l’Ajax, occhio alle palle inattive. Tavernier è un terzino goleador, uno che calcia benissimo da fermo e può fare malissimo agli avversari in queste situazioni. C’è da dire però che concede molto proprio sulle palle inattive, quindi si può colpirli con loro stessa arma. Al Napoli basterà giocare con ritmo e qualità per dimostrare di valere di più.

Kvaratskhelia? E’ una vera mia ormai, sono pazzo di lui. E’ il classico giocatore che fa innamorare tutti gli appassionati. Può fare benissimo anche in Europa. Ndombele? Ha una fragilità costante nella mentalità. Ha sempre dimostrato di avere doti tecniche clamorose, ma evidentemente ha un problema nel mettere tutto questo in pratica. Al Tottenham aveva un atteggiamento in campo che non piaceva ai suoi allenatori. E’ un peccato, Napoli potrebbe essere la piazza giusta per lui, ma Spalletti deve fare un gran lavoro“.

