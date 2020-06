Come già riferito, Rafa Benitez ha esultato per la vittoria del Napoli della Coppa Italia di ieri sera. Ma un altro ex allenatore, Ancelotti, è ancora in silenzio.

Si tratta di Carlo Ancelotti che, ad ora, ancora non si è fatto sentire per la vittoria degli azzurri della Coppa Italia. Un silenzio che ancora non è rotto, insomma.

