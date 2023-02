Benitez: “Il Napoli può imposi anche in Europa. A novembre dissi a Luciano che avrebbe riportato lo scudetto a Napoli”

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato l’allenatore Rafa Benitez.

«Quando si parla di favoriti in Champions League tutti danno sempre gli stessi nomi, il Real Madrid, il Manchester City eccetera. Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per imporsi anche in Europa. Sono in fiducia, non hanno nulla da perdere, giocano bene, hanno un ampio vantaggio in campionato che quindi non rappresenterà una grande distrazione a livello fisico e mentale. Possono andare avanti in Europa e più lo faranno e più cresceranno. E poi so bene cosa vuol dire l’euforia di una città come Napoli in termini di appoggio alla squadra. Quindi: perché no? Con questo non sto dicendo che il Napoli vincerà la Champions League, ma solo che può farcela».

E il campionato?

«Le racconto una cosa. Ora è facile dire che il Napoli vincerà lo scudetto, col vantaggio che ha. Io però a Spalletti glielo dissi ai primi di novembre. Ci incontrammo qui, in questo stesso albergo di Liverpool. Il Napoli veniva da una lunghissima serie positiva, era imbattuto tra Italia e Champions, ma aveva solo 5 punti di vantaggio sull’Atalanta e 6 sul Milan. Dissi a Luciano che avrebbe riportato lo scudetto a Napoli. Lui non lo voleva sentir dire, anche per una questione di scaramanzia, ma io sentivo già allora che sarebbe stato l’anno giusto».

Perché?

«Per come stava giocando il Napoli, per i giocatori che ha e soprattutto per l’allenatore che ha: Spalletti è un tecnico d’esperienza, e con l’esperienza si maneggiano meglio le situazioni e si fanno meno errori. Per questo il successo del Napoli non mi sorprende. Continuo a seguirlo, vedo tante partite, ho tanti amici li, raccolgo informazioni. E sono tutte positive. La squadra è in forma. È vero che la Juventus ha i suoi problemi e il Milan non sta bene, ma non si possono sminuire i grandi meriti del Napoli. E sa dove si vede la sua grande forza? In Europa. Questa è una squadra che in Champions sta lottando al meglio. Saranno campioni d’Italia con pieno merito».

