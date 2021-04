Benitez: “La mia priorità continua ad essere la Premier League”

L’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni degli spagnoli di Marca.

“Ho ricevuto più di un’offerta in questi mesi ma avevo bisogno di passare del tempo insieme alla mia famiglia.

Vorrei trovare un club con l’ambizione di competere e di lottare per vincere titoli, o per sviluppare un progetto serio che ti porti a raggiungere in seguito quell’obiettivo.

Dico sempre che la chiave del successo sta nell’equilibrio, sia in campo tra difesa e attacco, sia nella gestione di un club, unendo l’esperienza ai giovani per raggiungere i propri obiettivi.

Le mie esperienze in Premier con Liverpool, Chelsea o Newcastle sono state tutte molto soddisfacenti. Per questo la mia priorità continua ad essere la Premier. La mia famiglia è in Inghilterra ed è la Lega più completa in tutto e per tutto”

