Benitez su Veiga: “Devo parlare con lui per capire il suo stato d’animo, finché sta qui è convocato”

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Real Sociedad, Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo, ha fatto il punto sul futuro di Gabri Veiga.

“Finché Gabri è un nostro giocatore lo considero un giocatore in più. Devo parlargli per scoprire il suo stato d’animo. Non posso nascondere che ci sia movimento intorno a lui. Ad oggi è un giocatore in più, che si allena col gruppo e a cui devo parlare. Lo convocherò se non ci saranno novità. Lo vedremo in squadra perché lo dico io, anche se dovesse slogarsi una caviglia. Napoli? Lo vedo bene ovunque per le potenzialità e le qualità che ha”.

